Burkina Faso : Le Capitaine Ibrahim Traoré veut faire de l’AES un espace de sécurité totale au service des peuples

Le Président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a réaffirmé lundi la détermination des Chefs d’Etat de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) à bâtir un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée. L’objectif affiché est de permettre une exploitation efficace des ressources naturelles au bénéfice direct des populations.

« Nous voulons faire de l’AES un espace de sécurité totale, exploiter convenablement nos ressources et faire en sorte qu’elles profitent réellement aux masses populaires », a déclaré le capitaine Traoré à l’issue de la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs.

Cette allocution intervient dans un contexte symbolique fort. Pour la première fois, l’hymne de la Confédération AES a retenti au palais de Koulouba à Ouagadougou, marquant une étape importante dans la construction institutionnelle de cette jeune alliance régionale.

Optimiste et résolu, le président burkinabè a également assuré que « le Sahel ne restera pas pauvre » et que les Etats membres continueront leur chemin pour bâtir une confédération forte et résiliente.

Créée en septembre 2023, la Confédération de l’AES regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Elle vise à mutualiser les efforts pour lutter contre les menaces sécuritaires, renforcer la souveraineté des États membres et impulser un développement durable au service des populations sahéliennes.