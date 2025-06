Mali : Vaste contre-offensive des FAMa contre les groupes terroristes sur l’ensemble du territoire

La grande contre-offensive menée par les Forces armées maliennes (FAMa) se poursuit à travers tout le territoire national, avec pour objectif de briser la dynamique des récentes attaques terroristes. C’est ce qu’indique un communiqué de l’État-major général des Armées, publié le 7 juin 2025 et relayé par l’AMAP.

Dans ce cadre, les opérations engagées pour traquer les groupes armés terroristes ont enregistré des résultats significatifs, grâce à la collaboration efficace entre les services de renseignement et la proactivité des FAMa, souligne le communiqué.

La vigilance renforcée des services de sécurité et des forces combinées a permis de déjouer plusieurs tentatives d’attentats visant à semer la panique parmi la population et à ébranler les institutions de la République. Ces projets étaient soutenus, selon le texte, par des relais financiers et médiatiques cherchant à amplifier leur impact.

D’importantes cellules terroristes infiltrées dans certaines grandes villes ont été démantelées, plusieurs complices arrêtés et d’autres encore placés sous surveillance étroite.

Sur le terrain, l’État-major rapporte la destruction de nombreuses bases logistiques situées en profondeur, servant à la préparation des attaques. Ces résultats ont été obtenus lors d’opérations terrestres et aériennes intensives menées au cours des dernières 24 heures.

Le 6 juin, un important dépôt logistique de carburant appartenant aux terroristes a été identifié puis détruit dans les secteurs de Boulkessi et Douna, dans la région de Bandiagara. Une autre base logistique a été ciblée à Kardjila, à l’est de Gourma-Rharous, dans la région de Tombouctou. Ce dépôt contenait plus de 1 000 barriques de carburant, servant de point de ravitaillement pour les groupes armés. Il a été neutralisé par des frappes aériennes précises.

Le 7 juin, les FAMa ont frappé une autre base terroriste à l’est de Zahro, toujours dans la localité de Gourma-Rharous, grâce à des renseignements précis et une longue phase de surveillance. L’opération a permis la destruction d’un poste de commandement équipé de moyens de communication, de trois véhicules transportant des combattants, ainsi que d’un important stock logistique. Simultanément, un autre raid aérien a visé une base située à environ 45 km au nord-ouest de Kidal, dans les environs d’Essouk.

Les opérations ont permis la neutralisation de bases situées en bordure de la forêt du Baoulé, à environ 40 km à l’ouest de Didiéni, à 20 km au nord de Sandaré, ainsi qu’aux abords de Bafarara, à 40 km au nord d’Aourou, dans la région de Kayes.

L’armée malienne précise que ces frappes ont été menées avec précision pour contrer les velléités des terroristes qui cherchent à déstabiliser le pays. Elle salue également la collaboration active des populations locales, tout en assurant que les opérations de ratissage et de sécurisation se poursuivent dans les zones concernées.