Mali : Le gouvernement accélère la digitalisation de l’administration

Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye Maïga, a présidé mardi une réunion du Comité de pilotage de la digitalisation de l’administration à la Primature. Deux projets majeurs ont été présentés : un logiciel de gestion de l’état civil et le Système intégré de gestion des ressources humaines (SIGRH).

Selon un communiqué officiel, ces initiatives traduisent la volonté du président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta, de bâtir une administration moderne, efficace et transparente.

Développé par l’Agence nationale de sécurisation des actes d’état civil, en collaboration avec le Centre de traitement des données de l’état civil (CTDEC), le nouveau logiciel vise à sécuriser et simplifier l’émission des actes de naissance, de mariage et de décès. Il sera déployé dans les structures de santé et les services d’état civil.

Le second projet, le SIGRH, a pour objectif de moderniser la gestion des ressources humaines de l’État et des collectivités territoriales. La réunion a permis de faire le point sur l’interconnexion des services concernés, l’installation de la fibre optique et des réseaux locaux.

Le Premier ministre a salué la qualité du travail accompli et annoncé que les résultats seront prochainement présentés au Chef de l’État.

Ces projets illustrent l’engagement des autorités de transition à numériser l’administration publique pour plus d’efficacité et de transparence.