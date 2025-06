Niger : Niamey réaffirme son engagement contre le travail des enfants

Le Niger commémore, ce jeudi 12 juin 2025, la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, sous le thème : « Les progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire, accélérons nos efforts ! ».

A cette occasion, la ministre de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi, Mme Aïssata Abdoulaye Tondi, a réitéré l’engagement du gouvernement à lutter contre ce fléau. Elle a rappelé que le travail des enfants porte gravement atteinte à leur bien-être, leur santé et leur éducation.

La ministre a souligné que cette journée vise à mobiliser la communauté internationale et à unir les efforts pour éradiquer le travail des enfants. Au Niger, la célébration se fait à tour de rôle dans les régions pour impliquer l’ensemble de la population. Cette année, les activités officielles se tiennent à Zinder.

Mme Tondi a également rappelé l’importance des conventions 138 et 182 de l’OIT, ratifiées par le Niger, qui fixent l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Malgré des progrès notables, les tendances mondiales restent préoccupantes : selon une estimation de l’OIT et de l’UNICEF publiée en 2021, 160 millions d’enfants étaient encore concernés dans le monde entre 2016 et 2020, dont 79 millions dans des situations dangereuses.

Le Niger a mené plusieurs actions concrètes, notamment à travers le Programme IPEC, avec plus de 25 projets ayant permis le retrait de près de 4 500 enfants des pires formes d’exploitation, en les réinsérant dans le système scolaire ou professionnel. Le projet MAP16, soutenu par le Département américain du Travail, accompagne également le pays dans l’élaboration d’un plan d’action national.

Enfin, la ministre a salué l’implication du Président de la République, du Premier ministre, ainsi que celle des partenaires techniques et financiers. Elle a appelé tous les citoyens à s’engager activement pour protéger les enfants et garantir leur avenir.