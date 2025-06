Somalie : L’armée inflige un revers majeur à Al-Shabab dans la région de Hiiraan

L’armée nationale somalienne (SNA), appuyée par les forces locales Macawisley, a mené une opération d’envergure contre le groupe extrémiste Al-Shabab dans les zones de Mabaax et Gayacad, au cœur de la région de Hiiraan. Plus de 20 combattants ont été éliminés et plusieurs autres blessés, selon des sources officielles.

Cette offensive s’inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement somalien visant à reprendre le contrôle de territoires occupés par les militants et à affaiblir leurs réseaux. L’opération, soigneusement planifiée, s’est appuyée sur des renseignements précis, permettant aux forces conjointes de cibler efficacement les bastions d’Al-Shabab.

Les combats, particulièrement intenses, ont permis de repousser les insurgés et de provoquer leur repli. Selon les autorités militaires, cette action témoigne de la coopération grandissante entre l’armée nationale et les milices locales, qui jouent un rôle crucial dans la lutte contre l’insurrection dans plusieurs régions du pays.

La SNA et ses alliés poursuivent actuellement les opérations pour sécuriser les zones libérées et neutraliser les derniers éléments en fuite. Le gouvernement fédéral a réaffirmé sa détermination à éradiquer Al-Shabab, qualifié de Khawaarij, et à garantir la sécurité des populations.

Ce succès intervient alors que le gouvernement somalien, avec l’appui de partenaires internationaux, intensifie ses efforts pour affaiblir durablement les capacités du groupe terroriste. L’aide extérieure, notamment en matière de renseignement, de logistique et de frappes ciblées, reste essentielle pour appuyer les forces somaliennes dans leur mission.

A travers ces actions coordonnées, la Somalie cherche à restaurer la sécurité, renforcer la gouvernance locale et créer les conditions d’un développement durable. L’engagement conjoint des forces nationales, des communautés locales et des partenaires internationaux constitue aujourd’hui un levier stratégique dans la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l’Afrique.