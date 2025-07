Mali : Le PRAPS 2-Mali en mission pour évaluer ses réalisations

Du 29 juin au 3 juillet, une mission de presse du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS 2 – Mali) s’est rendue dans plusieurs localités de la région de Sikasso pour évaluer les réalisations du projet, échanger avec les bénéficiaires et sensibiliser à la pérennisation des acquis.

Placée sous la tutelle du ministère de l’élevage et de la pêche, cette mission a permis de visiter des infrastructures pastorales à Nièna, Mamabougou, Kaboïla et Sikasso, pour un coût global estimé à plus de 589 millions de FCFA. Marchés à bétail, aires d’abattage, systèmes d’hydraulique, étals de boucherie et fermes agro-pastorales figuraient parmi les ouvrages inspectés.

A Nièna, les présidents des comités de gestion ont exprimé leur satisfaction face à l’amélioration des conditions de commerce du bétail. « Grâce au PRAPS 2, notre marché attire aujourd’hui des acheteurs du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire et de la Gambie », s’est réjoui Moussa Diallo, président du comité du marché aux petits ruminants.

La mission s’est ensuite rendue à Mamabougou, où la ferme de Mamadou Tangara et l’étal réhabilité du grand marché de Sikasso ont également reçu des éloges. À Nayérebougou (Kaboïla), la réhabilitation du Système d’hydraulique pastoral amélioré (SHPA) a été saluée par les communautés locales.

Selon Mme Touré Maïmounatou, experte en communication du PRAPS 2 et cheffe de mission, plus de 90 % des ouvrages sont achevés. Elle a souligné leur impact sur les conditions de vie des pasteurs, tout en invitant les bénéficiaires à en faire bon usage.

Le projet a également financé des parcs de vaccination, des postes vétérinaires, ainsi que des projets innovants pour les coopératives pastorales. En 2023, 180 Activités génératrices de revenu ont été financées pour les femmes et les jeunes, pour un montant de 45 millions de FCFA.

Un accent particulier a été mis sur la promotion du genre, avec plus de 13 % de femmes impliquées dans la gestion des infrastructures, renforcées par des formations en leadership et lutte contre les violences basées sur le genre.