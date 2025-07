La Banque mondiale : Un milliard de dollars pour soutenir les réformes économiques en Ethiopie

L’Ethiopie a signé un nouvel accord de financement avec la Banque mondiale, d’un montant d’un milliard de dollars, destiné à appuyer les réformes économiques en cours dans le pays. L’accord, annoncé vendredi par le ministère éthiopien des Finances, combine un don et un prêt à taux concessionnel dans le cadre de la deuxième phase du programme de politique de développement pour une croissance durable et inclusive (DPO).

Ce soutien financier s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la Banque mondiale à accompagner les transformations économiques entreprises par le gouvernement éthiopien. Ce dernier mène depuis plusieurs années un vaste programme de réformes structurelles, visant à stabiliser le secteur financier, renforcer la compétitivité du commerce, mobiliser davantage de ressources nationales et améliorer la gouvernance publique.

Le financement contribuera également à la pérennité des services sociaux essentiels, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la protection sociale, des secteurs clés pour assurer un développement équitable à long terme.

Le ministère des Finances a salué cette coopération comme un « signe fort de la relation stratégique et durable » entre l’Ethiopie et la Banque mondiale, soulignant que les deux partenaires partagent un objectif commun : bâtir une économie inclusive, résiliente et durable.