Niger : Atelier national sur les prévisions climatiques 2025 à Dosso

La ville de Dosso a accueilli, le samedi 5 juin, un atelier national de restitution des prévisions saisonnières et climatiques 2025 (PRESASS). L’événement, présidé par le gouverneur de la région, le colonel-major Bana Alhassane, a réuni des représentants du Réseau des journalistes pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement (REJEA), de l’ONG SWISSAID, des services météorologiques et agricoles, ainsi que des journalistes venus de Niamey et Dosso.

Dans son discours d’ouverture, le gouverneur a salué l’initiative du REJEA et de SWISSAID, soulignant l’importance de cette rencontre pour la prévention des risques liés au climat. Selon les prévisions météorologiques, la saison des pluies 2025 devrait être globalement humide sur la bande agropastorale du Niger, avec des cumuls attendus excédentaires ou normaux. Toutefois, des perturbations pourraient survenir en fin de saison.

Le colonel-major Alhassane a rappelé les dégâts causés par les fortes pluies en 2024 dans les huit régions du pays, tout en soulignant la réponse rapide de l’État grâce à la mobilisation des ressources nationales sous l’impulsion du Président de la République, le général Abdourahamane Tiani. Il a assuré que des dispositions préventives ont déjà été prises pour 2025.

Le président du REJEA, M. Ousmane Danbaji, a expliqué que l’objectif de l’atelier était d’aider les participants à mieux comprendre et interpréter les prévisions climatiques, afin de renforcer la résilience des communautés face aux aléas. Il a insisté sur l’importance de la communication dans la gestion des risques.

De son côté, le représentant de SWISSAID, M. Mahamane Rabilou Abdou, a mis en avant le soutien de son organisation à travers le Projet d’appui aux systèmes agricoles innovants face au changement climatique, notamment dans la commune de Fabirdji. Il a évoqué l’installation d’une mini station météorologique dont les données sont diffusées via la radio communautaire locale.

Les participants ont profité de leur séjour pour visiter la station météorologique de Dosso. L’atelier a été salué comme un espace de dialogue essentiel pour transformer les risques climatiques en opportunités de développement durable.