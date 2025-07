Mali : Les autorités renforcent la mobilisation contre le terrorisme

A la suite des attaques terroristes meurtrières survenues le 19 juillet 2025 à Kayes, Diboli (cercle d’Ambidédi) et Sélikegny (cercle de Bafoulabé), le gouverneur de la région, le général de brigade Moussa Soumaré, a rencontré les forces vives de Kayes ce mercredi. L’objectif est de faire le point sur la situation sécuritaire et renforcer la collaboration entre population et forces armées, selon l’agence de presse malienne.

Lors de cette rencontre, le général a salué le soutien des populations locales aux Forces de défense et de sécurité (FDS), qui a permis l’arrestation de plusieurs terroristes et complices. Il a rappelé que les attaques avaient causé la mort de plus de 80 personnes et entraîné d’importants dégâts matériels, dont la destruction d’usines dans la commune rurale de Bafoulabé.

Le gouverneur a exhorté la population à rester vigilante et à continuer de coopérer avec les FDS. « Ne paniquez pas face au dispositif sécuritaire. Respectez-le et aidez les forces à appliquer leur plan de sécurisation », a-t-il déclaré, avant de remercier ceux qui ont soutenu les FDS, notamment par des appuis matériels et le partage d’informations.

Il a également précisé que l’utilisation de drones dans la région ne pouvait se faire qu’avec l’autorisation des autorités militaires.

De son côté, le commandant de la 4ᵉ Région militaire, le colonel Boubou Bocoum, a insisté sur l’importance de la collaboration entre civils et militaires. « Nous traquons les éléments résiduels des groupes terroristes encore présents dans la ville », a-t-il affirmé.

Les représentants de la société civile, des leaders traditionnels, des femmes et des jeunes ont réaffirmé leur engagement aux côtés des FDS et de la Transition. « Nous jouerons le rôle de rempart. Soyons vigilants et évitons l’amalgame », a déclaré Mamadou Coulibaly, président du Conseil régional des organisations de la société civile.

En réponse à ces attaques, un couvre-feu a été instauré dans toute la région du 1er au 30 juillet 2025, de 21h à 6h, limitant les déplacements, sauf pour les services de sécurité et les ambulances autorisées.