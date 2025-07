Niger : Le ministre de la Santé inspecte les chantiers des centres de santé à Niamey

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique du Niger, Médecin Colonel-Major Garba Hakimi, a effectué ce mercredi une tournée d’inspection sur plusieurs sites de construction et de réhabilitation de Centres de Santé Intégrés (CSI) à Niamey.

Cette visite avait pour objectif d’évaluer l’état d’avancement des travaux en cours dans les CSI de Talladjé, Madina, Lazaret et Lossagoungou. Ces chantiers concernent la construction de blocs opératoires, de laboratoires, d’unités de néonatalogie ainsi que la réhabilitation des maternités, avec un niveau d’exécution variant entre 86 % et 100 %. Les travaux sont réalisés par le Génie militaire, financés grâce aux fonds collectés lors du Téléthon national du 14 novembre 2024, destiné à lutter contre la mortalité maternelle et périnatale.

Sur chaque site, le ministre a visité les nouvelles structures ainsi que les bâtiments réhabilités. Il a reçu sur place des explications techniques détaillées de la part des responsables de chantiers.

Au terme de la visite, notamment au CSI de Lossagoungou, le ministre s’est dit satisfait : « Les travaux avancent normalement, conformément aux prévisions. Le niveau d’exécution est très satisfaisant », a-t-il déclaré. Il a salué l’efficacité du Génie militaire et la qualité des infrastructures, réalisées dans les délais impartis.

Le ministre a tenu à remercier la population nigérienne pour sa mobilisation lors du téléthon, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Il a également exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Le général Abdourahamane Tiani, pour son soutien à cette initiative.