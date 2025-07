Burkina Faso : Des blessés de guerre engagés dans l’offensive agricole pour la souveraineté alimentaire

Des soldats burkinabè, blessés au combat, ont été redéployés sur un nouveau front, celui de l’agriculture et de l’autosuffisance alimentaire. Dans le cadre de l’Initiative présidentielle du capitaine Ibrahim Traore, la 2e région militaire a aménagé pour la production agricole un site de 7 hectares, au camp Ouezzin Coulibaly, avec le soutien du Bureau national des Grands Projets du Burkina (BN-GPB).

Sur ce site, les militaires blessés en opération, reconvertis après formation, cultivent soja, ananas et blé, et élèvent volailles, porcs, ovins et caprins. Deux hectares sont déjà plantés en soja, un hectare compte 60000 pieds d’ananas, et quatre hectares sont en cours d’aménagement pour le blé. Des cultures maraîchères viendront compléter l’exploitation.

Côté élevage, le site comprend un poulailler, une pisciculture et une porcherie structurée en plusieurs compartiments (truies, verrat, porcelets, engraissement), ainsi qu’un enclos pour petits ruminants.

« Nous redéployons ici les militaires blessés après les avoir formés en agriculture et élevage. L’objectif est de leur offrir une nouvelle mission utile à la Nation », a expliqué le colonel Lassané Porgo, commandant de la 2e région militaire. « Ils continuent de servir le pays à travers la production, principalement destinée aux Forces de défense et de sécurité (FDS) dans les casernes ».

Cette reconversion s’inscrit dans une volonté plus large du gouvernement de renforcer la résilience nationale face aux défis alimentaires, dans un contexte de conflit prolongé et d’insécurité. En plus de leur rôle sur le terrain, les FDS contribuent ainsi directement à la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

Ce projet pilote allie réinsertion, valorisation des blessés de guerre, et réponse concrète aux besoins alimentaires des forces armées, tout en soutenant l’ambition d’un Burkina autosuffisant.