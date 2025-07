Sahel : Une carte d’identité biométrique unifiée dans l’espace AES

Les chefs d’Etat du Burkina Faso, du Mali et du Niger, réunis au sein de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), ont décidé d’harmoniser les documents d’identité et de voyage au sein de leur espace confédéral. Cette initiative vise à faciliter la libre circulation des personnes malgré un contexte sécuritaire tendu.

Après l’introduction du passeport biométrique commun, une Carte d’identité biométrique AES sera prochainement mise en circulation, a annoncé mercredi le ministre malien de la Sécurité, Daoud Aly Mohammedine. Le Conseil des ministres malien a adopté un projet de décret réglementant ce nouveau document.

Parallèlement à ces avancées administratives, l’AES poursuit le renforcement de son intégration sécuritaire et économique. Une force militaire conjointe de 5 000 soldats est en cours de constitution pour lutter contre le terrorisme dans la région. Sur le plan économique, une Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID-AES) a été créée afin de financer des projets régionaux. L’AES cherche également à diversifier ses partenariats, notamment en se rapprochant de pays comme la Russie et autres en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient.