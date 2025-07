Burkina Faso : Une étudiante crée une application pour détecter les maladies des cultures

Aïssata Doussou Dembélé, étudiante en master d’informatique appliquée au changement climatique à l’Université Joseph Ki-Zerbo, a développé une application mobile baptisée « Crop Doctor », capable de détecter précocement les maladies de l’arachide à partir d’images. Elle a présenté son mémoire, entièrement en anglais, le lundi 15 juillet à Ouagadougou.

Issue du milieu agricole, Mme Dembélé a conçu cet outil pour répondre aux besoins des producteurs confrontés aux effets du changement climatique et aux maladies qui affectent les rendements. Son application, fondée sur l’intelligence artificielle, a affiché un taux de précision de 96% dans la détection de maladies courantes comme la rouille, la rosette ou encore la tache foliaire.

« C’est une solution innovante qui aidera les agriculteurs à mieux anticiper les maladies et à prendre les bonnes décisions », a déclaré son directeur de mémoire, Dr Zakaria Kiébré, soulignant l’importance de passer des méthodes visuelles traditionnelles à des outils numériques adaptés aux nouveaux défis climatiques.

L’application propose également des conseils pratiques pour la gestion des maladies détectées, rendant l’outil accessible aussi bien aux spécialistes qu’aux producteurs sans formation technique.

Le jury, présidé par le Pr Amadé Ouédraogo, a salué l’originalité du travail. Il a appelé les autorités à soutenir ce type d’innovation pour en faciliter l’accès au plus grand nombre, estimant qu’elle peut contribuer significativement à la sécurité alimentaire et à une agriculture plus résiliente.