Niger : Le Président Tiani reçoit les ministres de la Promotion de la femme de l’AES

Le Président de la République du Niger, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a reçu jeudi 17 juillet 2025 à Niamey les ministres en charge de la promotion de la femme, de l’action sociale et de la solidarité nationale des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la première réunion ministérielle de l’AES dédiée aux questions de genre et de solidarité, qui s’est tenue du 14 au 17 juillet dans la capitale nigérienne.

Etaient présents à l’audience : le Commandant Passowendé Pélagie Kaboré, ministre burkinabè de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale ; Mme Diarra Djeneba Sanogo, ministre malienne de la Promotion de la femme et de la Famille et le Pr Sidikou Ramatou Djermakoye, ministre nigérienne de la Population, de l’Action sociale et de la Solidarité nationale.

Au nom de la délégation, Mme Sanogo a exprimé sa gratitude aux autorités nigériennes pour leur accueil chaleureux et a salué l’engagement du Président Tiani en faveur des femmes et des populations sahéliennes.

Elle a souligné l’importance de cette réunion pour établir un cadre de concertation commun entre les pays de l’AES et « renforcer une souveraineté sahélienne qui n’est plus un rêve ».

La ministre malienne a également réaffirmé l’engagement des trois pays à mettre en œuvre une feuille de route issue de la déclaration finale de la réunion, en accord avec les directives des chefs d’État.