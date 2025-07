Tunisie – Gaza : La flottille de l’absurde, orchestrée par Kaïs Saïed 

Selon les observateurs de l’ONU, la Tunisie qui s’enlise dans une crise multidimensionnelle, économique, sociale et politique, le président Kaïs Saïed choisit de détourner l’attention de son peuple en parrainant une initiative à forte charge symbolique et émotionnelle, mais à faible portée stratégique : la « Flottille maghrébine de la résistance », censée briser le blocus de Gaza, contre l’Etat d’Israël.

Kaïs Saïed, en faisant de cette manigance un symbole de sa politique étrangère, il cherche à renforcer son image auprès de certains courants panarabes et islamo-nationalistes soutenus par l’Algérie et l’Iran, tout en occultant l’absence de résultats concrets de sa gouvernance intérieure.

Il s’agit d’un coup de communication déguisé en résistance. Parler de la Méditerranée comme d’une « mer de la résistance », ne nourrit ni les Palestiniens affamés, ni les Tunisiens désabusés.

Depuis son coup de force de juillet 2021, Kaïs Saïed concentre tous les pouvoirs sans partage. Après trois années d’isolement diplomatique, de conflits institutionnels et de stagnation économique, il lui fallait un nouveau levier pour rallier les foules. La cause palestinienne est l’outil parfait pour le populisme identitaire.

Lors d’une conférence de presse à Tunis, Salah Al-Masri, membre de la flottille, a indiqué que cette mobilisation s’inscrit dans le cadre d’une «Flottille mondiale de la résistance », qui réunit plusieurs partenaires du Maghreb, des militants de « Freedom Flotilla », de la Flottille malaisienne ainsi que de plusieurs pays d’Asie de l’Est.

Quand un responsable de la flottille salue « ceux qui portent les armes » et promet d’« adresser un message au sionisme et à l’impérialisme américain », il ne s’agit plus d’humanitaire. Il s’agit d’un glissement vers l’idéologie violente, et d’une remise en question des principes du droit international et du terrorisme.

Présentée comme une action humanitaire et de solidarité, cette flottille s’inscrit dans une longue série d’initiatives similaires qui n’ont abouti à rien, si ce n’est à des confrontations inutiles et à des pertes humaines évitables.

Soutenir la Palestine ne doit pas devenir un outil de propagande pour des régimes en perte de légitimité. Le peuple palestinien mérite mieux qu’une opération folklorique en Méditerranée. Il a besoin d’une diplomatie réelle, de soutien logistique cohérent et d’un appui dans les enceintes internationales. Rien de cela n’est apporté par cette flottille, une mise en scène depuis Tunis.