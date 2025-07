Egypte : Une opération antiterroriste fait trois morts au Caire

Une intervention menée par les forces de sécurité égyptiennes a fait trois morts, dont deux suspects et un passant, lors d’une opération visant à déjouer un complot attribué au mouvement Hasm, branche armée des Frères musulmans interdits, a annoncé dimanche le ministère de l’Intérieur.

Selon le communiqué officiel, les deux hommes visés ont ouvert le feu « au hasard » sur les forces de l’ordre et sur la zone environnante, tuant un civil avant d’être abattus.

Les autorités affirment que ce raid a été déclenché sur la base de renseignements récents faisant état d’une tentative de relance des activités du groupe Hasm, avec des projets d’attaques contre des installations sécuritaires et économiques.

Le ministère a également désigné cinq dirigeants présumés du complot, tous membres de Hasm et condamnés à perpétuité par contumace pour une série d’attentats commis après la chute en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi.

Interdits depuis cette période et visés par une vaste campagne de répression, les Frères musulmans sont considérés comme organisation terroriste par les autorités égyptiennes. Le mouvement Hasm, actif entre 2016 et 2019, avait été accusé de plusieurs attentats et tentatives d’assassinat avant de disparaître de la scène publique.

L’un des suspects tués aurait, selon le ministère, reçu une formation militaire dans « un pays voisin » avant d’entrer clandestinement en Egypte pour y planifier des attaques.