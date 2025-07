Qatar : La RDC et le M23 s’accordent sur une trêve 

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et le groupe armé M23 ont signé samedi à Doha une déclaration de principes posant les bases d’un cessez-le-feu permanent, marquant une étape importante vers une sortie de crise dans l’est du pays, ravagé par des décennies de conflits.

L’accord, conclu après trois mois de discussions dans l’émirat du Golfe, interdit toute attaque, toute propagande haineuse ou incitation à la violence, ainsi que toute tentative de modification des positions militaires par la force. Il prévoit également le retrait des forces du M23 des zones qu’il occupe, condition jugée « non négociable » par Kinshasa.

Les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre ces dispositions d’ici le 29 juillet 2025. Des négociations formelles en vue d’un accord de paix global devraient s’ouvrir au plus tard le 8 août, pour une signature prévue d’ici le 18 août. Une feuille de route est également incluse pour le rétablissement de l’autorité de l’Etat dans l’est de la RDC.

Présent à Doha, l’émissaire américain pour l’Afrique, Massad Boulos, a souligné l’importance accordée au rétablissement de l’Etat congolais, tout en reconnaissant l’absence de solutions immédiates.

La région, stratégique et riche en minerais, est le théâtre de violences récurrentes. Depuis le début de l’année, les combats entre le M23 soutenu par le Rwanda, ont causé des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, selon Kinshasa, des experts de l’ONU et l’armée congolaise,

L’accord de Doha a été salué par l’Union africaine, l’Union européenne et la Monusco, qui ont appelé à son respect dans les délais fixés. Le Rwanda, tout en niant toute implication directe, a exprimé son soutien à une paix durable dans la région. Une rencontre entre les présidents Tshisekedi et Kagame est attendue dans les mois à venir.