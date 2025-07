Burkina Faso : Le Sahel mise sur les plantes médicinales pour affronter les crises climatiques et sanitaires

La région du Sahel a lancé samedi à Dori la 7e Journée nationale de l’arbre sous le thème : « Plantes médicinales : source de résilience sanitaire et climatique des communautés ». L’événement marque le début d’une vaste campagne de reboisement axée sur des espèces locales aux vertus thérapeutiques.

La cérémonie, tenue dans la cour du Gouvernorat de Dori, a réuni autorités administratives, coutumières, forces de défense, organisations de la société civile et citoyens. Pour le Gouverneur de la région, Abdoul Karim Zongo, le choix du thème met en lumière l’importance des plantes médicinales, non seulement pour la médecine traditionnelle, surtout dans les zones à accès limité aux soins modernes, mais aussi pour leur rôle écologique dans la restauration des sols et la protection de la biodiversité.

Au-delà du geste symbolique, les autorités souhaitent faire de ce reboisement ciblé un véritable levier de résilience communautaire. Il s’agit de restaurer le couvert végétal tout en valorisant les savoirs locaux, à travers une démarche intégrée face aux défis environnementaux et sanitaires.

La cérémonie s’est conclue par la plantation de plusieurs arbres dans l’enceinte du Gouvernorat. La campagne se poursuivra dans toutes les communes de la région, avec l’implication des collectivités locales, des écoles, des associations et des chefs coutumiers.

Par ce geste, le Sahel burkinabè affirme sa volonté de répondre aux crises multiformes en s’appuyant sur ses ressources naturelles et ses savoirs endogènes. Un engagement qui fait le pari que la résilience passe aussi par les racines.