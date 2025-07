Niger : 173 femmes transformatrices reçoivent leurs attestations dans le cadre d’un projet national de formation

La mairie de Niamey a abrité, mardi 22 juillet, une cérémonie de remise d’attestations à 173 femmes et jeunes ayant achevé une formation de dix jours dans les domaines des cosmétiques, de l’agroalimentaire et du textile. Cette initiative s’inscrit dans la première phase du projet de concrétisation de l’Axe 3 de la vision du président de la République, le général Abdourahamane Tiani, axée sur la souveraineté économique et la promotion de la production locale.

Présidée par le colonel Soumana Boubacar Garanké, administrateur délégué de la ville de Niamey, la cérémonie a célébré cette étape comme un jalon vers une économie urbaine inclusive et résiliente. « Nous misons sur les talents locaux, la transformation des ressources et l’autonomisation des jeunes et des femmes », a-t-il affirmé.

Le colonel Garanké a souligné l’importance de cette formation comme levier de changement : « Ce que vous avez appris est un début. Maintenant, innovez, créez, entreprenez. Faites rayonner vos compétences pour bâtir notre avenir économique. » Il a également rendu hommage à Mme Nana Djoubie Harouna Mathy, promotrice du projet et directrice de *Darul Mar’a*, saluant sa détermination et son engagement dans ce qu’il a qualifié de « révolution silencieuse mais puissante ».

La promotrice, de son côté, a rappelé que ce projet est un acte concret en faveur de la refondation du pays. « Ce n’est pas une simple démonstration. C’est notre engagement pour la dignité et l’autonomie de chaque citoyen », a-t-elle déclaré.

Les représentants des différentes filières formées ont exprimé leur satisfaction, soulignant que cette formation marque un tournant dans l’amélioration de la qualité de leurs produits.

La cérémonie s’est clôturée par une visite guidée des stands des bénéficiaires, illustrant leur savoir-faire nouvellement acquis et leur engagement à devenir des actrices clés du développement local.