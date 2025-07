Maroc : Le Niger prend part au 16e Forum panafricain sur la modernisation de l’administration publique

La ministre nigérienne de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi, Mme Aïssatou Abdoulaye Tondi, a participé du 14 au 18 juillet 2025 à Rabat, à la 16ᵉ édition du Forum panafricain ministériel sur la modernisation de l’administration publique et des institutions de l’État. Cette rencontre était couplée à la 60ᵉ session du Conseil d’administration du Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD).

Organisé en partenariat avec le gouvernement marocain, l’événement a réuni les ministres africains en charge de la fonction publique autour du thème : « Le rôle du leadership dans la mise en œuvre d’une gouvernance publique responsable pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) et favoriser l’émergence des pays africains ».

La participation du Niger à ce forum marque la volonté d’accompagner les efforts de réforme et de modernisation des administrations publiques sur le continent. Mme Tondi a pris part aux échanges et réflexions avec ses homologues africains, soulignant l’importance du leadership public dans la transformation des institutions et la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

En marge du forum, la 60ᵉ session du Conseil d’administration du CAFRAD s’est également tenue. Les membres ont examiné plusieurs dossiers relatifs au fonctionnement du Centre et adopté des décisions visant à renforcer sa viabilité et son impact.

A travers cette participation, le Niger réaffirme son engagement pour une administration publique moderne, efficace et proche des citoyens. Cette orientation s’inscrit dans la vision du Président de la République, le général d’armée Abdourahamane Tiani, portée par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), en faveur d’une refondation profonde de l’Etat et d’un service public rigoureux au service du développement national.