Burkina Faso : Le Président Ibrahim Traoré reçoit un émissaire du Président Al-Sissi

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce mardi après-midi Dr Badr Abdelaty, ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Expatriés de la République arabe d’Egypte. L’émissaire était porteur d’un message écrit du Président Abdel Fattah Al-Sissi à son homologue burkinabè.

A sa sortie d’audience, le ministre égyptien a déclaré avoir transmis « les salutations et le soutien du Président Al-Sissi au Président Ibrahim Traoré », tout en réaffirmant l’engagement de l’Egypte à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

Les échanges ont porté sur des sujets d’intérêt commun, notamment les investissements, le commerce, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Le Dr Abdelaty a réitéré le soutien de l’Égypte aux pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) — Burkina Faso, Niger et Mali — dans leur combat commun contre l’insécurité. « Nous continuerons à leur fournir tout type d’aide et sommes ouverts à toute forme de coopération avec le Burkina Faso et les pays frères de l’AES », a-t-il affirmé.

Le ministre égyptien a également salué la position panafricaine du Capitaine Traoré. « Nous remercions profondément le Président pour son engagement en faveur de l’unité africaine et de la souveraineté de son pays », a-t-il souligné.

Il a par ailleurs évoqué les opportunités de coopération dans des domaines clés tels que l’agriculture, les infrastructures, ou encore la production pharmaceutique, au bénéfice des deux peuples.

Enfin, Dr Abdelaty a exprimé la gratitude de son gouvernement pour le soutien du Burkina Faso à la candidature de l’ancien ministre égyptien du Tourisme, Dr Khaled El-Enany, au poste de directeur général de l’UNESCO.

Cette rencontre témoigne du dynamisme croissant des relations entre Ouagadougou et Le Caire, fondées sur une volonté commune de coopération solidaire et stratégique au service du développement et de la stabilité régionale.