Bamako : Les Etats-Unis réaffirment leur engagement aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme

En visite de travail à Bamako les 21 et 22 juillet 2025, William B. Stevens, sous-secrétaire d’État adjoint pour l’Afrique de l’Ouest et envoyé spécial des USA au Sahel, a réaffirmé l’engagement de son pays à coopérer avec le Mali dans la lutte contre le terrorisme.

« La lutte contre le terrorisme est une responsabilité partagée. Al-Qaïda, le JNIM et l’EIGS représentent une menace directe pour les Etats-Unis. Travailler avec le Mali contre ces groupes est une priorité pour nous », a déclaré M. Stevens lors d’une conférence de presse à la résidence du Premier Conseiller de l’ambassade américaine à Bamako.

Il a précisé que les Etats-Unis, qui sanctionnent déjà ces organisations, s’efforcent de bloquer leurs ressources financières pour limiter leur capacité d’action. Washington souhaite collaborer activement avec les autorités maliennes dans cette lutte commune.

Au-delà de la sécurité, la visite a également permis d’aborder d’autres domaines de coopération, notamment la santé, le commerce et l’investissement. William B. Stevens a annoncé l’ouverture prochaine d’une Chambre américaine de commerce au Mali, destinée à faciliter les investissements américains et à renforcer les échanges économiques avec les acteurs locaux.

Dans ce cadre, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a reçu le diplomate américain pour échanger sur le renforcement des relations bilatérales, le respect de la souveraineté des Etats, le processus de paix et les perspectives de partenariat économique.

Par ailleurs, les autorités maliennes poursuivent leur effort de renforcement des capacités sécuritaires. Le camp militaire de Bougouni, dans le sud du pays, accueille pour la première fois une session de Formation commune de base. Ce mardi 22 juillet, 900 nouvelles recrues issues de Bamako, Sikasso, Koutiala et Bougouni ont entamé une formation de six mois, dont trois en centre d’instruction et trois en phase professionnelle.

Ces jeunes intégreront l’Armée de terre, la Gendarmerie, la Garde nationale et le Génie militaire. Ce recrutement massif témoigne de la volonté du Mali de faire face, avec des effectifs renforcés, aux défis sécuritaires persistants dans le pays et dans la région.