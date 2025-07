Niger : La nationalisation de la NIGELEC, vers la souveraineté énergétique

La deuxième année du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) a été marquée par une décision majeure : la nationalisation de la Société Nigérienne d’Électricité (NIGELEC). Cette entreprise, en charge de la production, du transport et de la distribution d’électricité, fait désormais l’objet d’un contrôle total par l’État, suite aux difficultés financières qu’elle traversait.

Entérinée lors du Conseil des ministres du 19 juin 2025, cette décision vise à renforcer la maîtrise publique du secteur et à mieux orienter les politiques énergétiques nationales. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large pour garantir l’indépendance énergétique du pays.

Le gouvernement a également adopté le Document du Compact Énergétique National, un cadre stratégique pour accélérer l’accès à l’énergie. Parmi les objectifs fixés : faire passer la capacité de production électrique de 317 MW à plus de 1 500 MW d’ici 2035, électrifier 2,9 millions de foyers d’ici 2030, développer les mini-réseaux et promouvoir des solutions de cuisson propres pour préserver l’environnement.

Dans une interview accordée à la télévision nationale le 28 février, la ministre de l’Énergie, Pr. Amadou Haoua, a souligné les efforts engagés pour créer un environnement favorable aux investissements privés, notamment dans le cadre de partenariats public-privé (PPP). Plusieurs producteurs indépendants ont déjà installé des capacités dans ce contexte.

Ces réformes ont permis de mobiliser des financements et d’élargir l’accès à l’électricité. Le taux d’accès est ainsi passé de 12 % à 24 % en quelques années, selon la ministre.