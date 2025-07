AES : La Banque Confédérale d’Investissement bientôt opérationnelle

Les ministres de l’Economie et des Finances de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) se sont réunis le 24 juillet 2025 à Niamey, dans le cadre du comité ministériel de développement. A l’issue des travaux, ils ont appelé à la libération rapide du capital de la Banque confédérale pour l’Investissement et le Développement (BCID-AES), condition essentielle à sa mise en service.

Dans un communiqué conjoint, les ministres ont salué l’engagement constant des Chefs d’Etat de la Confédération le Capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, le général Assimi Goïta, président du Mali et le général Abdourahamane Tiani, président du Niger, pour répondre aux aspirations de leurs peuples, en particulier en matière de développement.

Ils ont également salué la validation par les dirigeants de la Feuille de route, un pilier pour le développement, qui encadre la mise en œuvre accélérée des actions prioritaires.

Les responsables économiques ont souligné les avancées majeures enregistrées dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la diplomatie et du développement depuis la création de la Confédération. Ils ont réaffirmé leur volonté d’assurer la bonne exécution des actions prévues et ont recommandé d’accélérer l’opérationnalisation de la BCID-AES.

Enfin, les ministres ont rendu hommage aux victimes civiles et militaires du terrorisme dans le Sahel, condamnant fermement toutes les formes d’attaques terroristes dans la région et au-delà.