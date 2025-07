Bamako : Signature d’un mémorandum d’entente entre l’Egypte et le Mali

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l’Emigration et des Expatriés, Badr Ahmed Mohamed Abdelatty, a rencontré, jeudi 24 juillet 2025, le président de la Transition, le général Assimi Goïta, avant de tenir une séance de travail avec son homologue malien, Abdoulaye Diop. La rencontre a abouti à la signature d’un mémorandum d’entente, scellant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.

Ce document prévoit des consultations diplomatiques régulières entre les responsables des affaires étrangères des deux Etats. Il couvre divers domaines : politique, économie, science, culture, et coopération régionale et internationale. Les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales et de promouvoir le développement à travers des partenariats concrets. Le mémorandum inclut également la coopération entre institutions de recherche et la formation des cadres diplomatiques des deux pays.

Le ministre égyptien a transmis un message du président Abdel Fattah al-Sissi à son homologue Assimi Goïta, soulignant la solidarité de l’Egypte avec le Mali, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Il a insisté sur une approche globale, alliant sécurité, développement et combat idéologique.

L’émissaire égyptien a également exprimé le souhait de son pays d’accompagner les Etats de l’AES dans leur quête de stabilité et de souveraineté. Il était accompagné d’une délégation économique dans le cadre d’un forum d’affaires Mali-Egypte, visant à identifier des opportunités de coopération dans les secteurs des mines, de l’énergie, de l’agriculture, des infrastructures, entre autres.

Les visites du ministre égyptien aux trois pays du Sahel, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, marquent une nouvelle dynamique dans les relations entre l’Egypte et le Sahel.