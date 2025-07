Nigeria : 13 morts dans le naufrage d’un bateau sur une rivière du centre du pays

Au moins treize personnes, dont des femmes et des enfants, ont perdu la vie, samedi, dans le naufrage d’un bateau sur une rivière de l’Etat du Niger, selon les autorités locales.

Le bateau, qui transportait 39 passagers en direction d’un marché hebdomadaire, a chaviré dans la région de Shiroro. Les services de secours ont réussi à repêcher 13 corps et à sauver 26 personnes, a indiqué un responsable de l’Agence de gestion des urgences de l’Etat.

Selon un représentant local de la Croix-Rouge, le bateau était également chargé de marchandises variées : maïs, riz, manioc ainsi que de bétail.

Ce type d’accident reste fréquent au Nigeria, où les voyages fluviaux sont souvent marqués par la surcharge des embarcations, le non-respect des règles de sécurité et les crues soudaines liées à la saison des pluies.