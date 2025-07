Niamey : Le Niger trace les bases d’une stratégie nationale de technologies géospatiales et de l’Intelligence Artificielle

Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information, Ali Adji Salatou, a donné le coup d’envoi de la deuxième édition de la Semaine de l’Intelligence Artificielle et des Technologies Géospatiales (SIATeG), placée cette année sous le thème : « IA et données massives : relever les défis de la gouvernance ».

Cette initiative s’inscrit dans la vision du président de la République, le général Abdourahamane Tiani, qui considère les technologies de l’information et de la communication comme un secteur transversal, porteur de croissance économique et de création d’emplois.

« L’intelligence artificielle constitue aujourd’hui un outil stratégique pour relever les grands défis de nos sociétés : éducation, santé, agriculture, gestion des ressources naturelles…», a souligné le ministre, ajoutant que le Niger ne souhaite pas rester en marge de cette révolution technologique. Bien au contraire, le pays entend devenir un acteur majeur et pionnier sur le continent.

Dans cet élan, il a promis de renforcer les synergies avec les acteurs publics, les universités, les start-ups et les partenaires techniques, dans le respect de la souveraineté numérique du pays, le respect de l’éthique, et la responsabilité dans l’usage des technologies émergentes.

Le promoteur de l’événement, Dr Barkawi Mansour, a rappelé que la SIATeG va bien au-delà d’une simple rencontre annuelle. Elle constitue, selon lui, une réponse stratégique à un enjeu de taille : faire du Niger un acteur à part entière de la révolution numérique mondiale.

« Aujourd’hui, la souveraineté ne se mesure plus seulement par les frontières physiques ou militaires, mais aussi par la maîtrise des technologies, des algorithmes et des données», a-t-il déclaré. Il voit dans la SIATeG un espace d’échanges, de formation et d’innovation, mobilisant l’intelligence collective au service de l’intérêt général.

A cette occasion, le président de la Haute Autorité pour la Protection des Données à caractère Personnel (HAPDP), Iro Adamou, et la directrice de l’Agence Nationale pour la Sécurité de l’Information (ANSI), Anne-Rachel Marcel, ont réitéré l’engagement de leurs institutions à accompagner cette dynamique.