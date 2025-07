Burkina Faso : Première transplantation rénale réalisée avec succès au CHU de Tengandogo

Le Burkina Faso a franchi une étape historique dans son système de santé. Le mardi 29 juillet 2025, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo à Ouagadougou a réalisé avec succès la toute première transplantation rénale du pays. L’annonce a été faite le lendemain, lors d’une conférence de presse présidée par le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou.

Fruit d’un projet soutenu par les plus hautes autorités, notamment le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, cette prouesse médicale vise à renforcer durablement le système sanitaire national. Elle marque un tournant décisif dans la prise en charge locale de l’insuffisance rénale chronique terminale, réduisant la dépendance aux évacuations sanitaires à l’étranger.

« Cette réussite symbolise une avancée majeure vers la souveraineté sanitaire du Burkina », a déclaré Dr Kargougou. Elle est le résultat d’une collaboration étroite entre les équipes médicales burkinabè et turques, dans un esprit de partage de compétences et de transfert de savoir-faire.

Le Directeur général du CHU de Tengandogo, Lin Somda, a salué l’implication des équipes locales, qui ont relevé ce défi en seulement 13 mois. Il a aussi souligné l’apport décisif de la Fondation turque de don d’organes, qui a contribué au renforcement des compétences et à l’installation des équipements nécessaires.

Le Professeur Ali Özer, chef de la délégation turque, a précisé que l’intervention, préparée pendant deux ans, s’est déroulée sans complication. La donneuse a été opérée par laparoscopie, et la receveuse par chirurgie ouverte. Le rein greffé fonctionne parfaitement.

Dr Boureima Ouédraogo, urologue, et le Professeur Gérard Coulibaly, néphrologue et coordonnateur du programme national de transplantation, ont salué cette avancée. Ils ont rappelé l’importance d’un encadrement rigoureux du processus de don et de greffe d’organes au Burkina Faso.