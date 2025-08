Ankara : La Turquie et le Gabon renforcent leur coopération

A l’occasion de la visite officielle du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema à Ankara, sur invitation du président Recep Tayyip Erdogan, la Turquie et le Gabon ont signé trois accords de coopération dans les secteurs de l’énergie, des hydrocarbures et des ressources minières, a annoncé jeudi le ministère turc de l’Energie et des Ressources naturelles.

Le ministre turc Alparslan Bayraktar et son homologue gabonais de l’Eau et de l’Energie, Philippe Tonangoye, ont conclu un protocole d’accord portant sur le développement de projets communs dans les énergies renouvelables, ainsi que sur le partage d’expertise en matière de transport et de distribution d’électricité.

Un deuxième accord, signé avec le ministre gabonais du Pétrole et du Gaz, Sosthène Nguema Nguema, vise à explorer les opportunités d’investissement et à soutenir les échanges commerciaux et les projets d’exploration et de production de pétrole et de gaz naturel.

Enfin, un troisième protocole de coopération minière a été signé avec le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michel Regis Onanga M. Ndiaye. Ce partenariat prévoit une collaboration accrue pour l’exploration et le développement des ressources minérales.

« Ces accords ouvrent la voie à de nouvelles opportunités dans des domaines clés, allant des hydrocarbures aux énergies renouvelables, en passant par les réseaux électriques et les mines », a déclaré Alparslan Bayraktar sur X.

Ces accords traduisent la volonté croissante d’Ankara de renforcer ses partenariats stratégiques avec les pays africains, notamment dans les domaines énergétique et minier.