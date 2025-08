Ouagadougou : Burkina Faso et Russie renforcent leur coopération énergétique et économique

Une délégation russe, composée d’au moins 70 personnes, conduite le mercredi par le ministre de l’Energie, Sergeï Tsivilev, a rencontré à Ouagadougou plusieurs membres du gouvernement burkinabè pour examiner les principaux axes de coopération entre les deux pays.

A l’issue des échanges, le ministre burkinabè de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, et son homologue russe ont signé un mémorandum de coopération. Celui-ci prévoit notamment le développement d’infrastructures énergétiques, avec en priorité la mise en place de centrales thermiques pour renforcer l’offre nationale, en amont d’un projet de centrale nucléaire.

La réunion a également permis de discuter de la création d’une commission intergouvernementale et d’un Conseil d’affaires dans les secteurs économique et commercial, conformément à la volonté du président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré. L’ouverture d’une ligne aérienne directe entre le Burkina Faso et la Russie a également été évoquée.

Le ministre russe a salué les relations entre les deux pays, fondées selon lui sur « la justice, l’égalité et la confiance mutuelle », et a appelé à l’élaboration de plans d’action concrets pour renforcer ce partenariat.

En marge des travaux, des membres de la délégation russe ont rencontré la presse burkinabè. Les échanges ont porté sur la coopération entre médias, avec un intérêt particulier pour des formations en journalisme de guerre. Les journalistes locaux souhaitent ainsi s’inspirer de l’expérience russe dans la couverture des conflits, afin de mieux participer à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.