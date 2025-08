Mali : Au moins 7 morts dans un affrontement communautaire lié à un litige foncier

Un violent affrontement entre les villages de Maribougou et de Nangalasso, dans la commune de Nangalasso, cercle de Kolondièba, au sud du Mali, a fait au moins sept morts et une vingtaine de blessés, mercredi 30 juillet 2025, selon une source officielle.

Le conflit serait lié à un différend foncier opposant les deux localités. Des jeunes des deux camps se sont affrontés à l’arme blanche et à l’arme à feu, aggravant rapidement la situation.

Alertées, les forces de sécurité de la gendarmerie, de la garde nationale et de la protection civile, sont intervenues pour contenir les violences. Le préfet du cercle, Boubacar Oumar Traoré, s’est rendu au Centre de santé de Kolondièba pour rendre visite aux blessés.

Une délégation régionale venue de Bougouni s’est également déplacée sur les lieux dans le but de calmer les tensions et de favoriser le retour au calme. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes des événements.