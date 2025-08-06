Ethiopie : Les exportations d’électricité rapportent 118 millions de dollars en 2024/2025

L’Ethiopie a engrangé plus de 118 millions de dollars grâce à ses exportations d’électricité vers les pays voisins au cours de l’exercice budgétaire 2024/2025 (du 8 juillet 2024 au 7 juillet 2025), a annoncé la compagnie publique Ethiopian Electric Power (EEP).

Selon Moges Mekonnen, directeur de la communication de l’EEP, cette performance reflète le rôle croissant de l’Ethiopie dans l’intégration énergétique régionale. Le pays a fourni de l’électricité au Kenya, à Djibouti, au Soudan, et a entamé des essais de transmission vers la Tanzanie.

« La production nationale d’électricité a dépassé les prévisions, atteignant plus de 29 000 gigawattheures, contre un objectif initial de 25 000 gigawattheures », a indiqué Mekonnen, cité par les médias locaux.

Environ 7 % de cette production ont été exportés, générant des devises étrangères précieuses tout en renforçant la coopération énergétique régionale.

Dans le détail, les ventes d’électricité au Kenya ont généré 86,3 millions de dollars, dépassant les 85,2 millions prévus. Djibouti a rapporté 30,9 millions de dollars et le Soudan environ 900 000 dollars.

L’Ethiopie mise sur son potentiel hydroélectrique, notamment avec des projets d’envergure comme le barrage de la Renaissance, pour devenir un hub énergétique en Afrique de l’Est. Ces exportations s’inscrivent dans une stratégie plus large de développement économique et de diplomatie énergétique.