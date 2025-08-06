Ghana : Deux ministres périssent dans un crash d’hélicoptère dans la région d’Ashanti

Le Ghana est en deuil après le décès tragique de deux membres du gouvernement et de six autres personnes dans un accident d’hélicoptère survenu ce mercredi matin dans le sud du pays.

Le ministre de la Défense, Edward Omane Boamah, et son collègue en charge de l’Environnement, des Sciences, des Technologies et de l’Innovation, Ibrahim Murtala Muhammed, figurent parmi les victimes de l’accident, survenu dans la région d’Ashanti.

Le drame s’est produit peu après 9h00 (heure locale et GMT), lorsque l’appareil a disparu des radars peu après avoir quitté Accra en direction d’Obuasi, ville minière située au nord-ouest de la capitale.

Selon l’Agence ghanéenne de presse, qui cite Julius Debrah, chef de cabinet du président, l’accident n’a laissé aucun survivant parmi les huit occupants de l’hélicoptère. Parmi les autres victimes figurent Alhaji Muniru Muhammad, coordinateur adjoint de la sécurité nationale et ancien ministre de l’Agriculture, ainsi que Samuel Sarpong, vice-président du Congrès National Démocratique (NDC), principal parti d’opposition.

Plus tôt dans la journée, l’armée de l’air avait signalé la disparition de l’hélicoptère militaire, déclenchant une opération de recherche qui a rapidement confirmé le pire scénario.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du crash. Le président ghanéen devrait s’exprimer dans les prochaines heures.

En signe de deuil national, les autorités ont ordonné la mise en berne des drapeaux sur l’ensemble du territoire.