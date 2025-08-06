Nigéria : 17 terroristes de Boko Haram éliminés par l’armée dans le Nord-Est

Dix-sept combattants du groupe terroriste Boko Haram ont été tués lors d’une série d’opérations conjointes menées dans les Etats de Borno et d’Adamawa, a annoncé lundi l’armée.

Selon le capitaine Reuben Kovangiya, porte-parole par intérim du commandement du théâtre d’opérations, les troupes de la Force opérationnelle conjointe du Nord-Est ont lancé des offensives ciblées dans plusieurs localités, notamment à Bula Daburu, Alau Dam, Bitta, Kawuri, Algambari, Ajiri et Bulabulin.

« Lors de ces opérations, les soldats ont éliminé plus de 17 terroristes de Boko Haram et saisi plusieurs armes, dont des fusils d’assaut AK-47, une mitrailleuse PKT, des chargeurs et une grande quantité de munitions de calibre 7,62 mm », a précisé l’officier.

Le butin saisi inclut également du matériel logistique important : environ 2 300 litres de gasoil, plus de 1 000 litres d’essence, deux générateurs, un tricycle, des sacs de riz, des panneaux solaires et plusieurs motos.

Menées dans les zones de Michika (État d’Adamawa) ainsi que dans les districts de Bama, Konduga, Gwoza, Magumeri et Biu (Etat de Borno), ces opérations comprenaient patrouilles de combat, embuscades, ratissages et campagnes de privation logistique. Au cours de ces missions, les soldats ont également détruit 14 engins explosifs improvisés (EEI) posés par les terroristes.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’opération Hadin Kai (OPHK), une offensive militaire de grande envergure visant à réduire les capacités d’action des groupes jihadistes Boko Haram et de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Entre le 23 juillet et le 2 août 2025, les troupes, soutenues par des unités aériennes et des forces civiles de sécurité, ont mené une série d’opérations coordonnées à travers tout le Nord-Est.