Le président Emmanuel Macron a exhorté mardi le gouvernement français à adopter une position « plus ferme et déterminée » à l’égard de l’Algérie, invoquant le traitement réservé à l’écrivain Boualem Sansal et au journaliste Christophe Gleizes.

Dans une lettre adressée à François Bayrou, que Le Figaro a pu consulter, le chef de l’Etat plaide pour des mesures concrètes en réponse à ces incidents. Parmi celles-ci, il recommande notamment la suspension « formelle » de l’accord bilatéral signé en 2013 avec Alger, qui prévoit des exemptions de visa pour les détenteurs de passeports officiels et diplomatiques.

Macron insiste sur la nécessité pour la France de réagir avec clarté face à ce qu’il qualifie d’ »atteintes inacceptables », appelant à une redéfinition des relations diplomatiques avec l’Algérie « dans le respect mutuel des engagements et des principes démocratiques ».

Malgré une façade électorale, le pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune reste concentré entre les mains de l’état-major militaire du général Saïd Chengriha, qui gouverne sans véritable contre-pouvoir ni transparence.

Le régime militaire algérien, de plus en plus critiqué sur la scène internationale, est accusé de museler l’opposition, de restreindre sévèrement la liberté de la presse et d’instrumentaliser la justice contre les voix dissidentes.

Cette dérive autoritaire du régime militaire algérien, alimente les tensions avec l’Europe et compromet toute perspective de partenariat stable, équilibré et fondé sur la confiance mutuelle.