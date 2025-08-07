Burkina Faso : Ibrahim Traoré reçoit une délégation nigérienne porteuse d’un message d’Abdourahamane Tiani

Le Président du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience une délégation venue de la République du Niger, conduite par la Ministre de l’Energie, le Professeur Haoua Amadou. Celle-ci était porteuse d’un message du Président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, à son homologue burkinabè.

A l’issue de la rencontre, la Ministre nigérienne de l’Energie, le Professeur Haoua Amadou, s’est dite pleinement satisfaite des échanges. Elle a souligné que la délégation nigérienne avait eu l’honneur et la fierté de discuter d’un projet structurant : le complexe charbonnier de Salkadamna.

Ce projet, a-t-elle précisé, s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre les États du Sahel, visant à poser les fondations d’une souveraineté énergétique partagée dans la région.

Le complexe de Salkadamna vise à jeter les bases d’une souveraineté énergétique partagée au sein de la Confédération des Etats du Sahel. Il ambitionne de contribuer durablement à l’indépendance énergétique de la région.

Sur instruction du Président Tiani, la délégation nigérienne a sollicité l’adhésion du Burkina Faso à cette initiative. « Nous voulons faire de ce projet une initiative régionale, portée collectivement, pour montrer à nos partenaires qu’il ne concerne pas un seul pays, mais l’ensemble des peuples du Sahel », a précisé Haoua Amadou.

Le Complexe de Salkadamna est un projet charbonnier au Niger, envisagé comme un moteur de développement et d’autonomie énergétique pour le pays et potentiellement pour la région du Sahel. Il comprend une mine de charbon, une centrale thermique, des lignes de transport d’électricité, et une briqueterie.