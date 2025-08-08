Centrafrique : Elections présidentielle et locales prévues pour le 28 décembre 2025

L’Autorité nationale des élections (ANE) de Centrafrique a annoncé que les élections générales, incluant la présidentielle, les législatives, ainsi que les scrutins régionaux et municipaux, se tiendront le 28 décembre 2025. Selon l’ANE, environ 2,3 millions d’électeurs sont appelés aux urnes, dont 749 000 nouveaux inscrits.

Ce premier tour commun marquera une étape importante dans le processus électoral du pays, où les élections locales ont été plusieurs fois repoussées au cours de l’année écoulée, notamment en raison d’un manque de financements et de l’absence d’un fichier électoral actualisé.

Le président Faustin Archange Touadéra, au pouvoir depuis 2016 et réélu en 2020, a officialisé sa candidature à un troisième mandat à la fin du mois de juillet. Un projet rendu possible par la nouvelle Constitution, adoptée par référendum en 2023, qui supprime la limitation du nombre de mandats présidentiels.