Ankara : Turquie et Sénégal renforcent leur coopération en matière de sécurité et de défense

En visite officielle à Ankara, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a rencontré jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Au cœur de leurs échanges : la coopération sécuritaire et le renforcement des liens dans le domaine de la défense.

« Nous avons discuté des actions conjointes possibles dans des domaines clés tels que la sécurité, l’industrie de la défense et la lutte contre le terrorisme », a déclaré le président Erdogan lors d’une conférence de presse commune, saluant le développement des relations entre la Turquie et le continent africain.

Le chef de l’Etat turc s’est félicité de l’intérêt croissant des pays africains pour les équipements de défense turcs, notamment les drones, réputés pour leur fiabilité et leur coût abordable. Il a exprimé son souhait de voir cette coopération se renforcer dans les mois à venir.

Recep Tayyip Erdogan a également mis en avant le potentiel du continent africain, qu’il a qualifié de « star de notre siècle », en raison de sa jeunesse, de son dynamisme et de ses richesses encore méconnues.

Il a par ailleurs dénoncé toute attitude condescendante ou néocoloniale à l’égard de l’Afrique, affirmant que « tout pays ayant une vision globale ne peut ignorer ce continent exceptionnel ».