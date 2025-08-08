Guinée-Bissau : Braima Camara nommé Premier ministre à quelques mois de la présidentielle

Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló a nommé jeudi Braima Camara au poste de Premier ministre, en remplacement de Rui Duarte Barros. L’annonce a été faite via un décret présidentiel relayé par les médias locaux. Braima Camara, le nouveau chef du gouvernement, est un cadre influent du parti présidentiel, Madem G15.

Aucune justification officielle n’a été fournie pour expliquer le départ de M. Barros, qui occupait cette fonction depuis décembre 2023. Membre du PAIGC (Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert), il quitte le gouvernement à seulement quatre mois de l’élection présidentielle, prévue le 23 novembre 2025, dans un climat politique tendu, marqué notamment par des désaccords sur la fin du mandat du chef de l’Etat.

Depuis le scrutin de 2014, la Guinée-Bissau s’efforce de stabiliser ses institutions et de renforcer son ordre constitutionnel, un processus régulièrement entravé par des crises politiques récurrentes. L’élection d’Umaro Sissoco Embaló en décembre 2019 avait suscité l’espoir d’un retour à la stabilité, mais les tensions entre les différentes forces politiques continuent de fragiliser le pays.