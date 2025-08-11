Beijing : Des journalistes burkinabè en formation sur la production audiovisuelle à l’ère de l’intelligence artificielle

Une vingtaine de journalistes burkinabè participent, du 11 au 21 août 2025 à Beijing, à un séminaire de formation dédié à la production audiovisuelle à l’ère de l’intelligence artificielle. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Chine.

La délégation, composée de professionnels issus de médias publics et privés, est conduite par Jean Noël Bonkoungou, chargé de mission au ministère burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Bonkoungou a salué le renforcement des relations sino-burkinabè et transmis les salutations des autorités de son pays au peuple chinois. Il a exprimé l’intérêt du Burkina Faso pour l’expertise chinoise dans le secteur médiatique, soulignant le rôle essentiel des médias dans le développement économique, social et politique des nations.

En réponse, Zhou Jihong, directrice générale du département de la coopération internationale à l’Administration nationale de la radio et de la télévision chinoise, a réaffirmé l’engagement de la Chine à partager son savoir-faire avec ses partenaires africains, en particulier le Burkina Faso. Elle a mis en avant l’importance de la coopération dans les domaines culturels, technologiques et médiatiques.

Le séminaire permettra aux participants d’explorer les dernières innovations technologiques, notamment l’usage de l’intelligence artificielle et du Big data dans la production de contenus et le traitement de l’information. Des échanges d’expériences entre professionnels chinois et burkinabè sont également prévus.