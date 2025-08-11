RDC : Un forum économique annoncé pour septembre en Argentine 

Un forum économique réunissant la République démocratique du Congo (RDC) et l’Argentine est prévu en septembre prochain à Buenos Aires, avec la participation d’acteurs publics et privés des deux pays. L’annonce a été faite le vendredi 8 août, à l’issue d’une mission diplomatique menée dans la capitale argentine.

La délégation congolaise, conduite par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Vagner, accompagnée du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, s’est entretenue avec le chef de la diplomatie argentine, Gerardo Wertheim, ainsi que plusieurs experts argentins.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un rapprochement entre Kinshasa et Buenos Aires, avec pour ambition de renforcer la coopération économique, commerciale et technologique. Au cœur des discussions figuraient notamment la signature de futurs accords dans le cadre du MERCOSUR, la Zone de libre-échange sud-américaine, à l’image de la ZLECAF en Afrique.

La suppression progressive de certaines taxes jugées dissuasives pour les investisseurs, ainsi que la mobilisation du secteur privé argentin autour d’opportunités d’affaires en RDC, ont également été abordées. Les deux parties ont souligné l’intérêt d’un partage d’expériences dans les domaines de la technologie agricole, de l’innovation numérique et de la digitalisation des services.

Les préparatifs pour l’organisation du forum économique bilatéral à Buenos Aires sont déjà en cours. L’événement devrait permettre d’ouvrir de nouveaux horizons pour les échanges commerciaux entre la RDC et l’Argentine, tout en posant les bases d’un partenariat durable dans des secteurs clés pour les deux économies.