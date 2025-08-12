Sahel : Premiers pas concrets pour la force unifiée de l’AES

La Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) a franchi, fin juillet, une étape clé dans la mise en place de sa force militaire unifiée avec l’arrivée à Niamey, au Niger, des premiers membres de l’Etat-major intégré, a indiqué une source militaire nigérienne.

Composé de cadres des armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger, cet Etat-major travaille à finaliser les textes, procédures et dispositifs nécessaires pour rendre la force pleinement opérationnelle. Objectif affiché : en faire, à court terme, un acteur majeur de sécurité et de stabilité dans l’espace confédéral, selon un bulletin d’information de l’armée nigérienne relayé par plusieurs médias.

La création de cet Etat-major traduit « la matérialisation d’une vision commune portée par les plus hautes autorités des trois pays pour protéger les populations et les territoires contre le terrorisme, l’ingérence étrangère et les menaces assimilées », souligne la même source.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Charte du Liptako-Gourma, signée le 16 septembre 2024 par les chefs d’Etat du Mali, du Burkina Faso et du Niger, après leur retrait de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ce texte fondateur établit l’AES comme une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle au service des populations des trois pays.