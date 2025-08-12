Nouakchott : La Société Générale se retire du marché bancaire mauritanien

Un consortium composé d’Enko Capital et d’Oronte a annoncé, lundi, avoir finalisé l’acquisition de 100 % du capital de Société Générale Mauritanie (SGM), concrétisant un accord conclu en janvier dernier.

Selon un communiqué, les nouveaux propriétaires entendent « renforcer le positionnement de la banque comme acteur central du financement de l’économie mauritanienne », en ciblant particulièrement les secteurs stratégiques tels que les mines, le gaz, l’agriculture et les PME. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Présente en Mauritanie depuis 2007, SGM compte 11 agences et près de 40 000 clients. Elle génère 35 millions d’euros de produit net bancaire et 9,9 millions d’euros de bénéfice net, d’après les acquéreurs.

Enko Capital, basé à Londres, est une société de gestion indépendante spécialisée dans les investissements en Afrique, avec plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion. Oronte, pour sa part, est la société d’investissement de l’homme d’affaires Eric-Bastien Ballouhey.

Cette cession s’inscrit dans la stratégie de recentrage engagée par Société Générale, sous la direction de Slawomir Krupa depuis mai 2023. Le groupe français a amorcé, il y a deux ans, une vaste réorganisation de ses activités en Afrique, marquée par la sortie de plusieurs marchés, dont le Congo, le Tchad, le Mozambique et, plus récemment, le Maroc.