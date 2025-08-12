Mali : Les manuscrits de Tombouctou retrouvent leur ville après 13 ans d’exil

Treize ans après leur transfert à Bamako pour les protéger des groupes armés, les manuscrits historiques de Tombouctou sont de retour dans la « cité des 333 saints ». La restitution a eu lieu lundi, en présence d’une délégation ministérielle, rapportent des médias locaux.

Leur retour marque un moment historique pour Tombouctou et un pas décisif dans la réappropriation de son héritage culturel.

Véritable symbole de l’âme de la ville, cet ensemble de documents multiséculaires, héritage des érudits et savants du Sahel, constitue un patrimoine d’une valeur inestimable.

En 2012, la prise de contrôle du nord du Mali par des groupes armés avait provoqué la destruction de plusieurs sites historiques à Tombouctou. Pour sauver les manuscrits, des habitants avaient organisé leur exfiltration vers la capitale, où certains ont pu être restaurés.