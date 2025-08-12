Burkina Faso : Plus de 100 combattants armés abattus et saisie d’arsenal dans l’Est

Les Forces armées burkinabè ont annoncé avoir éliminé plus d’une centaine de combattants armés et récupéré un important stock d’armes de différents calibres, lors d’une opération menée le week-end dernier dans l’Est du pays.

D’après l’Agence d’Information du Burkina (AIB), les assaillants se préparaient à lancer une attaque contre des civils et des forces de défense dans la région de Kantchari lorsqu’ils ont été pris pour cible.

Appuyée par des moyens aériens, l’intervention a permis de démanteler le groupe, tuant la majorité de ses membres.

Depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau président de la transition capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a considérablement intensifié ses opérations militaires contre les groupes terroristes, multipliant les offensives pour reconquérir les zones sous leur emprise et renforcer la sécurité des populations.

Cette dernière opération s’inscrit dans cette dynamique, alors que les autorités affichent leur détermination à éradiquer la menace armée sur l’ensemble du territoire.