Mali : Complot déjoué contre l’Etat, un Français arrêté parmi les suspects

Le gouvernement de transition du Mali a annoncé jeudi soir l’arrestation d’un groupe composé de militaires et de civils, accusés de tentative de déstabilisation des institutions de la République. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français, Yann Vezilier, présenté comme un agent agissant pour le compte des services de renseignement français.

Selon un communiqué lu à la télévision nationale par le général de division Daoud Aly Mohammedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, assurant également l’intérim du portefeuille de la Défense, l’opération a permis de déjouer une conspiration dès le 1er août 2025 grâce à la vigilance des services spécialisés.

Le groupe, qualifié de « groupuscule marginal », comprend notamment les généraux de brigade Abass Dembélé et Néma Sagara. Le gouvernement les accuse d’avoir voulu, avec le soutien d’acteurs étrangers, « briser la dynamique de refondation du Mali », à un moment où le pays est engagé dans une lutte pour « consolider sa souveraineté » et faire face à la menace terroriste dans le cadre de la Confédération des Etats du Sahel.

Les autorités maliennes condamnent fermement cet acte qualifié de subversif et indiquent que des enquêtes judiciaires sont en cours afin d’identifier d’éventuels complices. Le gouvernement assure que « la situation est totalement sous contrôle » et appelle la population à garder son calme et à rester vigilante face aux tentatives de manipulation et de déstabilisation.

Cet épisode rappelle un précédent survenu en mai 2022, lorsque les autorités avaient affirmé avoir empêché une tentative de coup d’Etat menée par des officiers maliens, également soupçonnés d’agir sous influence étrangère.