Somalie : Offensive militaire imminente contre Al-Shabab 

Le ministère de la Défense somalien a annoncé une nouvelle offensive d’envergure visant à déloger les groupes terroristes encore actifs dans plusieurs zones stratégiques du pays.

Lors d’un point de presse à Mogadiscio, le porte-parole du ministère, Sheikh Abuukar Mohamed, a indiqué que les forces armées nationales sont en alerte maximale et s’apprêtent à lancer une opération coordonnée contre les groupes responsables de violences meurtrières et de pillages de biens publics.

Les préparatifs de cette offensive se concentrent principalement sur les régions du Bas-Shabelle, du Moyen-Shabelle et de Galguduud, considérées comme des bastions de la rébellion islamiste. Le gouvernement appelle par ailleurs les populations locales à soutenir ces efforts de sécurisation.

Dans le même temps, un tribunal militaire à Mogadiscio a exécuté ce jeudi trois individus reconnus coupables d’appartenance au groupe terroriste Al-Shabaab. Les hommes, identifiés comme Qudama Hamza Yusuf, Abdi Hassan Roble et Ibrahim Omar Shama’un, avaient été condamnés pour leur implication directe dans des attaques sanglantes menées dans la capitale et dans le Bas-Shabelle.

Selon les médias d’Etat, ces exécutions par peloton d’exécution s’inscrivent dans la ligne dure adoptée par le gouvernement face à la menace persistante d’Al-Shabab. Elles interviennent quelques jours après une autre exécution, le 11 août, de deux soldats somaliens jugés coupables de collusion avec le groupe dans un projet d’assassinat ciblé contre un commandant militaire.

Ces mesures traduisent la volonté des autorités somaliennes de renforcer la lutte contre le terrorisme et de rétablir durablement la sécurité sur l’ensemble du territoire.