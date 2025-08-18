Nigeria : Plus de 40 disparus après un nouveau drame fluvial dans le nord-ouest

Les secours nigérians poursuivaient, dimanche soir, les recherches pour retrouver plus de 40 personnes portées disparues après le chavirement d’un bateau sur une rivière de l’Etat de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria. Le drame s’est produit dans la matinée alors que l’embarcation transportait plus de 50 passagers en direction d’un marché local, a annoncé l’Agence nationale de gestion des situations d’urgence (NEMA).

Selon le communiqué de l’agence, une dizaine de personnes ont pu être secourues, mais le sort des autres passagers reste incertain. Les opérations de sauvetage se poursuivent, bien que rendues difficiles par les conditions de navigation.

L’Etat de Sokoto avait déjà été endeuillé en août 2024, lorsqu’une pirogue transportant des agriculteurs avait chaviré, faisant au moins 16 morts. Fin juillet, six jeunes filles ont également perdu la vie dans l’Etat voisin de Jigawa, et 13 personnes sont mortes dans un accident similaire dans l’Etat du Niger, au centre du pays.