Bénin : Un mort et 44 disparus après la chute d’un bus dans le fleuve Ouémé

Un bus de transport de voyageurs a basculé dans le fleuve Ouémé, faisant un mort confirmé et 44 disparus, selon un communiqué officiel du ministère de l’Intérieur publié dimanche. L’accident s’est produit sur la Route nationale inter-Etats n°2, un axe stratégique qui traverse le Bénin du sud au nord, reliant Cotonou à Malanville, à la frontière nigérienne.

Le ministre Alassane Seidou a précisé que le véhicule, qui assurait la liaison entre Lomé (Togo) et Niamey (Niger), transportait 54 passagers au moment de l’accident. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du bus après avoir percuté violemment la rambarde du pont enjambant le fleuve, précipitant le véhicule dans les eaux.

Une victime a été retrouvée sans vie et transportée à la morgue de Savè, la ville la plus proche. Neuf passagers ont pu être secourus et ont été évacués à l’hôpital local dans un état jugé stable. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 44 personnes encore portées disparues.

Les opérations de repêchage étaient toujours en cours dimanche soir, et les circonstances précises de l’accident n’ont pas encore été déterminées. Le ministre a assuré que « tous les moyens » sont mobilisés pour retrouver les disparus et venir en aide aux familles.

La compagnie STM, à laquelle appartenait le véhicule, a exprimé ses condoléances dans un communiqué, tout en indiquant attendre les conclusions officielles de l’enquête avant de se prononcer sur le bilan définitif.