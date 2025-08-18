Guinée : Accord sur la libre circulation et la coopération transfrontalière avec le Mali

La Guinée et le Mali ont renforcé leurs relations bilatérales en scellant un accord destiné à faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Réunis à Conakry, les représentants des deux Etats ont affiché une volonté commune de lever les obstacles persistants aux échanges transfrontaliers et de mieux encadrer la transhumance pastorale, souvent source de tensions dans les zones frontalières.

Cette rencontre de haut niveau a été coprésidée par le ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo, et son homologue malien chargé des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher.

Ils ont passé en revue plusieurs dossiers sensibles, allant des tracasseries routières et des prélèvements illégaux jusqu’à la criminalité transnationale, sans oublier les conflits récurrents liés à la mobilité des éleveurs.

Parmi les mesures décidées à l’issue des discussions : le renforcement des patrouilles conjointes, l’interconnexion des systèmes douaniers, la mise en place de sanctions contre les agents impliqués dans des pratiques illégales, ainsi que la création de commissions mixtes chargées de résoudre les différends communautaires. Les deux pays ont également réaffirmé leur engagement à mettre pleinement en œuvre l’accord bilatéral signé en 2022.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de coopération régionale visant à mieux sécuriser et dynamiser les 800 kilomètres de frontière commune. Une prochaine session de suivi est d’ores et déjà prévue à Bamako, où les autorités guinéennes et maliennes feront le point sur l’avancement des engagements pris à Conakry.